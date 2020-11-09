الإثنين 09-11-2020
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الإثنين، 09-11-2020 02:21 م

تدعوه للتعاون

ميركل تشيد بخبرة بايدن السياسية

ميركل
أنغيلا ميركل


الوكيل الإخباري - قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعرف ألمانيا جيدا، وأضافت أنه من الضروري مواصلة العمل على العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا.

ولفتت ميركل إلى أن بايدن يجلب معه خبرة من عقود من السياسة المحلية والأجنبية، داعية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الوقوف معا لمواجهة التحديات.

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وقالت المستشارة الألمانية "إننا بحاجة إلى الوقوف جنبا إلى جنب نحن والولايات المتحدة في التصدي لفيروس كورونا، وتغير المناخ، والإرهاب".


وشددت ميركل على "أننا نتشارك القيم الأساسية والمصالح مع الولايات المتحدة".

 

ولفتت إلى أن "الألمان والأوروبيين يعرفون أننا بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية في هذه الشراكة مع الولايات المتحدة".


من جهة أخرى، اعتبرت ميركل أن كامالا هاريس، التي فازت بمنصب نائبة الرئيس الأمريكي، هي مصدر إلهام للعديد من النساء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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