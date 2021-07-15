ميركل تصف فيضانات ألمانيا بالكارثة

الوكيل الإخباري - أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تضامنها مع المتضررين جراء الفيضانات في بلادها، واصفة إياها بـ"الكارثة".

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وقالت إن "العديد من البلدان عبرت عن تضامنها مع ألمانيا وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة".



وأضافت: "نحن على اتصال وثيق بالتمويل الألماني، والوزراء الداخليون والحكومة الفيدرالية سيساعدون المتضررين بكل السبل".



وأشارت إلى أنها "تحدثت مع وزيرة الشؤون المالية حول المساعدة على المدى الطويل للتعافي، لكن التركيز الآن على الإنقاذ والاستجابة الفورية".



ولقي ما لا يقل عن 42 شخصا حتفهم وفقد عشرات آخرون اليوم الخميس في ألمانيا، جراء فيضانات تسببت بها الأمطار القياسية في غرب أوروبا.



وقالت الشرطة الألمانية إن "عدد ضحايا الفيضانات في منطقة باد نوينار-آرفايلر بولاية راينلاند بالاتينات غربي البلاد، ارتفع إلى 18 من 4".



وسبق أن ذكرت الشرطة أن "70 شخصا في عداد المفقودين في منطقة مركز زراعة العنب في آرفايلر بعدما فاض نهر آر، الذي يصب في نهر الراين ودمر ستة منازل.



وساعد مئات الجنود عناصر الشرطة في جهود الإنقاذ، مستخدمين المدرعات لإخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة، بينما أجلت المروحيات الذين تقطعت بهم السبل على أسطح المنازل.

روسيا اليوم