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السبت، 21-08-2021 09:42 م

ميركل وأردوغان يبحثان الوضع في أفغانستان وعملية الإجلاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحثا فيه الوضع في أفغانستان.

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وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان مقتضب له بهذا الصدد، اليوم السبت، أن الزعيمين اتفقا على أن الأولوية الكبرى هي إجلاء من يحتاجون إليه من أفغانستان.


وفي وقت سابق جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، تطرق إلى الوضع في أفغانستان.
واتفق الرئيسان على تعزيز التنسيق الثنائي بين موسكو وأنقرة في هذا الشأن، حسب بيان للكرملين.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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