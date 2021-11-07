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الأحد، 07-11-2021 11:41 ص

ميشال عون يدين محاولة اغتيال الكاظمي

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الوكيل الإخباري-دان الرئيس اللبناني، ميشال عون، محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من خلال استهداف منزله بقصف صاروخي.

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واعتبر ميشال عون أن "هذه المحاولة تستهدف ليس فقط شخص الرئيس الكاظمي، بل كذلك الاستقرار والأمن في العراق والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتفعيل الاقتصاد الوطني وتوفير حياة هانئة للشعب العراقي الشقيق".


وكان الكاظمي قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بطائرة مسيرة.


وأكد مصدر حكومي عراقي لـRT أن الكاظمي أصيب جراء القصف إصابة طفيفة في يده "لم تؤثر على حركته".


ودانت الخارجية الأمريكية محاولة اغتيال الكاظمي، ووصفتها بأنها "عمل إرهابي واضح" استهدف "صميم الدولة العراقية".

روسيا اليوم

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