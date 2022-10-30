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الأحد، 30-10-2022 02:06 م

ميشال عون يعلن توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي

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الوكيل الاخباري- في آخر يوم له ضمن ولايته الرئاسية، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي.

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وفي كلمة له أمام مؤيديه، قال الرئيس ميشال عون بعد خروجه من القصر الجمهوري قبل يوم من إنتهاء ولايته: "اليوم صباحا وقعت مرسوم استقالة الحكومة".

وأضاف متوجها لأنصاره: "أرى اليوم فيكم رجال مقاومة لم يخافوا من البندقية، ولا الحبس، ولا العصا"، متابعا: "اليوم نعود إلى الوطن الذي دفعنا ثمنه دمنا".

وأكمل عون: "كل الجرائم المالية مرتكبة من قبل حاكم المركزي، ولم نستطع إيصاله للمحاكمة من حليفه وشريكه، والبلد يحتاج للإصلاح والتخلص من النافذين الذين شلوا القضاء وأوقفوا التحقيقات بانفجار المرفأ"، مضيفا: "عطلوا التحقيق في تفجير المرفأ لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يريد التعيينات التي توصلنا إلى الحقيقة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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