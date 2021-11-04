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الخميس، 04-11-2021 12:15 م

ميقاتي:أدعو قرداحي لتحكيم ضميره

نجيب-ميقاتي-وجورج-قرداحي


الوكيل الإخباري-أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن عزم قيادة البلاد على تسوية الأزمة الدبلوماسية العميقة التي اندلعت بينها و بين دول الخليج وعلى رأسها السعودية مؤخرا.

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وأقر ميقاتي، في كلمة ألقاها اليوم الخميس، بأن التصريحات المدوية والمثيرة للجدل السابقة لوزير الإعلام في حكومته جورج قرداحي عن النزاع اليمني "أدخلت لبنان في محظور المقاطعة" من قبل السعودية وغيرها من دول الخليج العربية.


وأشار ميقاتي إلى أن هذه التصريحات التي أدلى بها قرداحي قبل توليه الحقيبة الوزارية تسببت في "امتحان جديد هو الأصعب" أمام الحكومة عندما كانت بصدد استكمال البحث في سبل عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد.


وخاطب رئيس الوزراء قرداحي بالقول: "أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية".

 

روسيا اليوم

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