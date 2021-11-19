ميقاتي: سأدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء قريبا

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه في لقائه اليوم مع رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغه أنه سيدعو قريبا إلى جلسة لمجلس الوزراء و"ستعود الأمور كما كانت".

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وقال ميقاتي في كلمة له من مقر الاتحاد العمالي العام: "أمامنا قرارات كثيرة وأكثر من 100 بند على جدول الأعمال ولذلك سأدعو قريبا مجلس الوزراء للانعقاد فهناك العديد من الأمور الضرورية لتسيير أمور الدولة".



وأعلن "أننا دخلنا مرحلة تضخم كبير نتيجة تراكمات وسياسة الدعم وخلال عام صرف مبلغ كبير من الأموال وليس بمقدورنا بعد اليوم أن نستمر بالدعم"، مشيرا إلى أن "الأهم هو الموضوع الاجتماعي وهو على رأس أولوياتي وسنبدأ الأسبوع المقبل بتسجيل العائلات الأكثر حاجة و250 مليون دولار من البنك الدولي ستقدم للعائلات وأتابع هذا الأمر مع وزير الشؤون الاجتماعية ولن تكون هناك أفضلية لشخص على آخر".



وكشف أن "برنامج الأغذية العالمي قدم 600 مليون دولار للبنانيين"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على الاستمرار في تأمين الدعم للأدوية المزمنة والسرطانية ولكن فقدت من الأسواق".

روسيا اليوم