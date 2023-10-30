ميقاتي: نعمل على تجنيب لبنان دخول الحرب مع إسرائيل

الوكيل الإخباري - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أنه يعمل على "تجنيب لبنان دخول الحرب".

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وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنه "أقوم بواجبي فيما يتعلق بتجنيب لبنان دخول الحرب"، معدا أن البلاد اليوم "في عين العاصفة".



وأوضح أنه لمس باتصالاته مع حزب الله نية بعدم التصعيد، "أرى أن حزب الله يدير بعقلانية وحكمة هذه الموضوعات، وشروط اللعبة لا تزال محدودة".



وشدد على أن الشعب اللبناني لا يريد دخول أي حرب، ويريد الاستقرار "خاصة بعد أن وصل إلى مستويات من الفقر والعوز".



وأوضح أنه وحكومته "نعمل للسلم.. ونحن حكومة قيمون على الأوضاع العامة، وعلى أي تداعيات يمكن أن ننجر إليها عقب أي توتر إضافي".