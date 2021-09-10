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الجمعة، 10-09-2021 02:03 م

ميقاتي يقدم لعون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا

ميقاتي


الوكيل الإخباري - أفاد مصادر عالمية بأن رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي وصل إلى قصر بعبدا حيث قدم لرئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا.

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هذا ووصل أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية الذي من المفترض أن يتلو مراسيم تشكيل الحكومة بعد انتهاء الاجتماع بين عون وميقاتي وبري.


وكان ميقاتي أعلن في تصريح في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم ولن يكون فيها ثلث معطل.

 

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