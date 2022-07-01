ميقاتي يناشد وزراء الخارجية العرب للوقوف بجانب لبنان

الوكيل الإخباري - أكّد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنَّ "لبنان ملتزم بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية"، مناشدا الأشقاء العرب "باحتضان لبنان وشعبه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه".

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جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أقامها مساء اليوم الجمعة في السراي الحكومي تكريمًا لوزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع التشاوري الذي سيعقد في بيروت يوم غد السبت تحضيرا لقمة الجزائر.



وشدّد ميقاتي على التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي والتمسك بمنع الإساءة للدول العربية أو تهديد أمنها.

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