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الجمعة، 30-07-2021 03:20 م

ميناء إيراني ينضم إلى مشروع النقل شمال - جنوب

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الوكيل الإخباري - اقترحت الهند تشغيل ميناء جابهار جنوب شرق إيران ضمن مشروع ممر النقل والشحن الدولي "شمال - جنوب".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية آریندام باغجي، في تصريح صحفي أمس الخميس، إن الهند اقترحت إدراج ميناء جابهار في إطار ممر النقل والشحن الدولي "شمال - جنوب".


وأشار باغجي إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية الهندي، والذي أكد أن الهند اتخذت منذ العام 2016 إجراءات لتفعيل ميناء جابهار، وأن فاعلية الميناء ثبتت الآن بوضوح.


وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن اجتماع عمل رباعي يضم إيران وأوزبكستان والهند وأفغانستان سيعقد على الأرجح نهاية العام الجاري للبحث في مجال الاستثمارات والتعاون المشترك في ميناء جابهار (جنوب شرق ايران).


وقبل أسبوعين، صرح وزير الخارجبة الهندي سوبرأمانیام جایشانكار، بأنه يتوقع أن يصبح ميناء جابهار القطب الرئيس للترانزيت الإقليمي، بما في ذلك أفغانستان.
وكانت اتفاقية النقل والشحن الدولي "شمال - جنوب" قد أبرمت في العام 2010 في سان بطرسبورغ بين وزراء النقل للدول الثلاث إيران والهند وروسيا.


ويعد ممر "شمال – جنوب" أهم حلقات التجارة بين آسيا وأوروبا ويعد بالمقارنة مع المسارات التقليدية أقصر زمنيا بنسبة 40 بالمائة وأقل كلفة بنسبة 30 بالمائة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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