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الإثنين، 01-07-2024 04:07 م

مينسك: جاهزون للرد على الاستفزازات الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الإدارة الرئاسية في بيلاروس دميتري كروتوي، إن بلاده تحضر للرد على الاستفزازات الأوكرانية، بحسب ما نقلت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية.

وأضاف: "جيشنا يراقب عن كثب الوضع برمته على حدودنا الجنوبية منذ بداية الصراع، لدينا رد على أي سيناريو".

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وتابع: "لا أود أن يبدأ الجانب الأوكراني بالاستفزازات غير الضرورية على الإطلاق وألا يختبر قوتنا".


وأضاف أن بيلاروس بلد مسالم، وخلص كروتوي إلى أنه "إذا لم يهاجمنا أحد من الخارج، فلن نخلق مشاكل لأي أحد".


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية تنشر عددا كبيرا من الجنود على الحدود مع بيلاروس.


وقال نائب قائد قوات العمليات الخاصة في بيلاروس فاديم لوكاشيفيتش: "على الرغم من الخسائر الفادحة ونقص المعدات، إلا أن القوات المسلحة الأوكرانية تنشر عددا كبيرا من الأفراد على الحدود البيلاروسية".

 

RT


 




 

 


 

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