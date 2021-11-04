الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 02:34 م

نائبة بايدن ستعبر عن دعم أمريكا لانتخابات ليبيا في قمة باريس

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الوكيل الإخباري-قال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية إن كاملا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن تعتزم التعبير عن الدعم لاتخاذ ليبيا خطوات صوب إجراء انتخابات، وذلك في مؤتمر في باريس الأسبوع القادم.

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وقال أحد المسؤولين "نريد إظهار دعمنا للشعب الليبي مع مضيه صوب إجراء انتخابات عامة، وتركيزه على أهمية انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة".


ومن المتوقع أن تضم القمة التي تركز على ليبيا ويتم تنظيمها مع الأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا في باريس في 12 من نوفمبر تشرين الثاني، نحو 20 من زعماء دول المنطقة والعالم.


ويهدد الجدل حول الانتخابات المزمعة في 24 ديسمبر كانون الأول بإفساد جهود ليبيا الرامية لإنهاء نحو عشر سنوات من الفوضى والعنف. وأسهمت مساعي سلام أوسع نطاقا في تولي حكومة وحدة وطنية انتقالية السلطة لحين إجراء الانتخابات.


‭‭‭وتشارك هاريس في قمة باريس‬‬‬ في إطار زيارة دبلوماسية إلى فرنسا تستمر خمسة أيام.

 

رويترز

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