نائب بايدن تتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة

الوكيل الإخباري - اتهمت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب بإساءة استخدام السلطة، بعد مطالبته للسكرتير الحكومي لولاية جورجيا، بإعادة فرز الأصوات لصالحه.



وقالت هاريس، خلال تجمع حاشد في جورجيا: "هل سمعتم جميعا، عن هذه المحادثة المسجلة؟ كان ذلك، طبعا، صوت اليأس ... لقد كانت تلك، إساءة صريحة للسلطة من قبل رئيس الولايات المتحدة".

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في وقت سابق، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تسجيلا لمحادثة بين ترامب ووزير خارجية جورجيا براد رافنسبرجر.



ووفقا للصحيفة، طالب الرئيس الأمريكي خلال المحادثة، بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات لصالحه. وذكر ترامب، أنه يريد "العثور" على 11780 صوتا.



وحسب المحادثة، قام ترامب بمدح رافنسبرجر، وتحدث عن الانتهاكات، ومن ثم انتقده بشدة. وبدت كلماته وكأنها تهديد عندما تحدث عن إمكانية الملاحقة الجنائية.

المصدر : روسيا اليوم

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