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الثلاثاء، 05-12-2023 12:29 م

نائب روسي: بحر آزوف سيصبح بحرا داخليا حصريا لروسيا

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الوكيل الاخباري- أعلن نائب مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، أنه سيتم منح بحر آزوف وضع البحر الداخلي حصريا لروسيا ولا يخضع للتشريعات الدولية.

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وقال شيريميت في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما يهدف إلى تأمين وضع بحر آزوف كبحر داخلي حصري لروسيا و لم يعد خاضعا لإجراءات ومبادئ التشريع الدولي، وذلك منذ انتصار العدالة التاريخية وفقدان أوكرانيا لمكانتها كدولة ساحلية هنا".

وأضاف أن اللجنة المناسبة لمجلس الدوما قد وافقت على مشروع قانون بهذا الشأن. وأوضح: "تم اتخاذ قرار إيجابي واضح. نحاول الموافقة على مشروع القرار هذا بحلول نهاية العام الجاري، لكي يصبح قانونا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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