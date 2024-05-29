ناخبو جنوب أفريقيا يصوتون لانتخاب برلمان جديد

الوكيل الاخباري- يتوجه الناخبون في جنوب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأربعاء، لانتخاب برلمان جديد، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لانتخابات عامة يتوقع بأن تكون تاريخية بعد ثلاثة عقود على تأسيس النظام الديموقراطي ما بعد حقبة الفصل العنصري.

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وبحسب وكالة عموم أفريقيا، يتنافس أعضاء من 52 حزبًا على 400 مقعد في البرلمان، كما سيتم انتخاب حكومات إقليمية جديدة.



ويحق لنحو 40.1 مليون شخص التصويت، حيث سجل 27.4 مليون ناخب للمشاركة في الاقتراع، أي حوالي 68 بالمئة، ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية الأحد المقبل.



ووفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يواجه خطر فقدان أغلبيته البرلمانية لأول مرة في تاريخه، إذ تفيد الاستطلاعات بأنه سيحصل على ما بين 40 و 46 بالمئة من الأصوات، ما من شأنه أن يجبره على تشكيل تحالفات للبقاء في السلطة، لأن البرلمان المنتخب هو الهيئة التي ستختار الرئيس المقبل.



ويجب على البرلمان المنتخب حديثًا تشكيل حكومة، وانتخاب رئيس خلال 14 يومًا.





