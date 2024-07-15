ناخبو رواندا يصوتون لاختيار رئيس وبرلمان للبلاد

الوكيل الإخباري- توجه الناخبون الروانديون إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، اليوم الاثنين، لانتخاب الرئيس والبرلمان المقبلين في تصويت من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيه الرئيس الحالي بول كاجامي بفترة ولاية رابعة.

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ويواجه كاجامي مرشحين اثنين من المعارضة، لكنه حصل على أكثر من 90 بالمئة من الأصوات في كل من الانتخابات السابقة.

وبحسب وكالة أنباء عموم أفريقيا، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة صباحًا لتستمر حتى السادسة مساءً، على أن يتم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في الـ27 من يوليو الحالي، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بعد غدٍ الأربعاء.



ومن المرجح أن يبرز حزب كاجامي، الجبهة الوطنية الرواندية، كأقوى حزب في الانتخابات البرلمانية، حيث يتنافس 670 مرشحًا على 80 مقعدًا في البرلمان، ومن السمات الخاصة للبرلمان في رواندا أن النساء يشكلن أغلبية.

بترا