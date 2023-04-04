ناسا تعلن أسماء رواد الفضاء في مهمتها حول القمر

الوكيل الاخباري - أعلنت وكالتا الفضاء الأمريكية (ناسا) والكندية وتعرف اختصارا بـ (سي إس إيه) "الاثنين"، عن طاقم "أرتميس 2" ، وهي أول مهمة مأهولة في مسار ناسا في أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ عام 1972.



وقال بيل نيلسون مدير ناسا خلال فعالية قرب مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إن "رواد الفضاء التابعين لناسا، ريد وايزمان وفيكتور جلوفر وكريستينا هاموك كوخ ورائد الفضاء بوكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن ، لكل منهم قصته الخاصة ، لكنهم يمثلون معا عقيدتنا ".

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