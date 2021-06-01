نبأ وفاة حسن نصر الله يتصدر تويتر

الوكيل الاخباري - لا زالت الأنظار مُتجهة نحو زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بعد ورود أنباء تفيد بنقله لتلقي العلاج في إيران نظرًا لتدهور حالته الصحية وسط توقعات بإصابته بفايروس "كورونا" وهو ما نفاه نجله لاحقًا.



وتصدر وسم "#حسن_نصرالله" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وسط غموض يكتنف مصيره ومكانه وحالته الصحية.

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وتناقل المغردون عبر ذات الوسم نبأ وفاة نصر الله متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"، فيما نفى قسم من المغردين حقيقة هذه الأنباء وأنه دخل في غيبوبة منذ منتصف الليل الفائت دون تحديد ما إذ ا كان لا يزال في لبنان أم تم نقله الى إيران.





المصدر - البوابة