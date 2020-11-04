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الأربعاء، 04-11-2020 10:39 ص

نتائج أولية تظهر فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية - تحديث

ترامب وبايدن


الوكيل الإخباري - في ما يلي قائمة بالولايات التي فاز بها كلّ من المرشّحين إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن، بالإضافة إلى عدد الأصوات التي حصدها كل منهما في المجمّع الانتخابي، لغاية الساعة، وذلك وفق تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء كبريات وسائل الإعلام الأميركية.

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ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصوات المجمّع الانتخابي.


فاز بايدن ب17 ولاية بينها ولايته ديلاوير وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن. وتتوقع وسائل الاعلام الاميركية فوز ترامب في 19 ولاية.


ألاباما (9)
أركنساو (6)
إنديانا (11)
آيداهو (4)
كنساس (5)
كنتاكي (8)
لويزيانا (8)
ميسيسيبي (6)
ميسوري (10)
نبراسكا (5)
داكوتا الشمالية (3)
أوهايو (18)
داكوتا الجنوبية (3)
أوكلاهوما (7)
كارولاينا الجنوبية (9)
تينيسي (11)
يوتاه (6)
فيرجينيا الغربية (5)
وايومينغ (3)
كاليفورنيا (55)
كولورادو (9)
كونيتيكت (7)
ديلاوير (3)
واشنطن العاصمة (3)
هاواي (4)
إيلينوي (20)
ميريلاند (10)
ماساتشوستس (11)
نيو هامبشر (4)
نيو جيرسي (14)
نيويورك (29)
نيو مكسيكو (5)
أوريغون (7)
رود آيلاند (4)
فيرمونت (3)
فيرجينيا (13)
واشنطن الولاية (12)


نبراسكا تعتمد نظاماً مختلفا عن الولايات في توزيع أصوات كبار الناخبين على المرشّحين ما سيتيح لبايدن الحصول على صوت واحد على الأقلّ من أصوات مندوبي الولاية الخمسة.


 




 

 


 

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