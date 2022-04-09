نتائج الوساطة العربية في أزمة أوكرانيا

الوكيل الإخباري - قال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن زيارة وفد مجموعة الاتصال العربية، لروسيا وبولندا لحل الأزمة الأوكرانية، وضعت الجامعة والجهد العربي على الخريطة الدولية، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية استضافة الجامعة لوفود من الجانبين الروسي والأوكراني، في حال موافقة الطرفين.



وطرق وفد من وزراء الخارجية العرب، أبواب روسيا وأوكرانيا عبر بولندا، ضمن "وساطة عربية" برعاية الجامعة العربية؛ لتعزيز ودعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية، التي ضريت تداعياتها دول العالم وفي القلب منها المنطقة العربية، بسبب الأضرار التي تلحق بأمنها الغذائي، وتهدد اقتصادها.

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واجتمع وفد وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية قبل أيام مع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، خلال زيارة لموسكو و العاصمة البولندية وارسو، في إطار تنفيذ القرار، الذي اتخذه المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية المنعقد في 9 مارس الماضي، والذي وضع مبادرة ستنفذها مجموعة الاتصال بهدف الإسهام في التسوية السلمية والسياسية للأزمة الأوكرانية المستمرة.



وتضم مجموعة الاتصال العربية وزراء خارجية: الأردن والجزائر والسودان والعراق ومصر، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.