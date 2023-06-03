السبت 03-06-2023
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السبت، 03-06-2023 10:21 م

نتنياهو : الحادث على الحدود لن يؤثر على علاقتنا مع مصر

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الوكيل الاخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن الحادث الأمني على الحدود مع مصر حادث "عابر" ولن يؤثر على التعاون المشترك بين البلدين، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو تلقى تقارير أمنية بشأن حادث إطلاق النار على الحدود مع مصر.
 
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل ثلاثة جنود وإصابة رابع في هجوم نفذه مسلح على الحدود بين البلدين. 

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