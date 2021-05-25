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الثلاثاء، 25-05-2021 03:39 م

نتنياهو: ردنا سيكون قويا جدا إذا انتهكت حماس الهدنة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رد "إسرائيل" سيكون قويا جدا إذا انتهكت حركة حماس وقف إطلاق النار.

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جاء هذا بعد لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي بدأ جولة في الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل اليوم الثلاثاء، بحسب "رويترز".


ويزور بلينكن المنطقة في مسعى لتعزيز الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة والمساعدة في تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين المحتلة.


وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ناقش مع بلينكن كيفية تحسين الأحوال الإنسانية في غزة.


من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي إنه وصل إلى المنطقة في محاولة للحد من التوتر.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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