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الأحد، 09-04-2023 06:33 ص

نتنياهو يستدعي زعيم المعارضة لإحاطة أمنية

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الوكيل الاخباري - استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فجر الأحد زعيم المعارضة يائير لابيد، لجلسة تقييم للأوضاع الأمنية في ظل التصعيد الجاري على جبهات متعددة.

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ووفق القناة 12 العبرية، فإن نتنياهو يسعى للتأكيد على دعم المعارضة للتصعيد من جديد على الجبهات التي قصفت فيها إسرائيل مؤخرا.


وكان زعيم رئيس المعارضة يائير لابيد، قد هاجم الحكومة بعد 100 يوم على تشكيلها، معتبرا أنها قادت إسرائيل إلى دمار داخلي غير مسبوق، والمجتمع الإسرائيلي إلى انهيار، في أكبر أزمة تشهدها إسرائيل، بينما قررت المعارضة استمرار المظاهرات ضد خطة التعديلات القضائية المقترحة من قِبَل الحكومة.


وقال لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" إنه وقبل 100 يوم سلم البلاد إلى نتنياهو في حالة ممتازة، الاقتصاد مزدهر، والمبادرة الأمنية بيد إسرائيل، والعنف في الشوارع متراجع، والحدود هادئة، والعلاقات الدولية في أحسن مستوى.. والآن بعد مائة يوم، أوصلت حكومة نتنياهو إسرائيل إلى أعظم أزمة في تاريخها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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