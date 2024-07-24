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الأربعاء، 24-07-2024 09:48 ص

نتنياهو يلقي اليوم الأربعاء خطاباً أمام الكونغرس

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الوكيل الإخباري- يُلقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي سيحاول خلاله الضغط على الولايات المتحدة في سياق متوتر بين الحليفين بعد أزيد من 9 أشهر من العدوان على قطاع غزة.

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وتأتي زيارة نتنياهو لواشنطن في خضم اضطرابات سياسية تشهدها الولايات المتحدة بدأت بمحاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وانسحاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن من السباق إلى البيت الأبيض، ودخول نائبته كامالا هاريس على الخط وسعيها إلى الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني.


وقد سبق أن أُتيحت لنتنياهو فرصة للتدخل في السياسة الأمريكية، ففي عام 2015 اعتمد على الكونغرس لمحاولة إجبار الرئيس باراك أوباما على رفض الاتفاق النووي مع إيران.


وهذه هي المرة الرابعة - وهو رقم قياسي بالنسبة إلى زعيم أجنبي - التي يخاطب فيها نتنياهو الكونغرس، وهو أمر عادةً ما يكون مخصصًا للقادة الذين يُجرون زيارات دولة.


لقاءات مع بايدن وهاريس وترامب

ومن المقرر أن يُلقي نتنياهو خطاباً أمام مجلسَي الكونغرس بدءًا من الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.


وقال مسؤول في البيت الأبيض - للجزيرة - إن من المتوقع أن يلتقي الرئيس جو بايدن نتنياهو يوم غد الخميس، وأن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستعقد بدورها اجتماعاً منفصلاً مع نتنياهو، حيث يتوقع أن تغيب عن خطابه في الكونغرس متذرعة بضيق الوقت، على الرغم من أنها هي من يُفترض أن يرأس الجلسة وفق البروتوكول.


ونقلت رويترز عن أحد مساعدي هاريس أنها لن ترأس الجلسة التي سيلقي خلالها نتنياهو كلمة أمام الكونغرس، وأنها ستلتقيه في البيت الأبيض.

وبدوره، قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب إنه يتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، وإلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.


وكان ترامب قد أرجأ الاجتماع بناءً على طلب نتنياهو بعد أن كان مقرراً أن يجري اللقاء اليوم الأربعاء.


وقد رحب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون بزيارة نتنياهو إلى واشنطن، مؤكداً أن إسرائيل لا تقف وحدها وأن الولايات المتحدة تقف معها كأقرب حليف لها في الشرق الأوسط.







 




 

 


 

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