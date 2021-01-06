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الأربعاء، 06-01-2021 12:01 م

مطالبا باتخاذ إجراءات عاجلة

نجاد في رسالة إلى روحاني: إشارات لحرب مدمرة في الشرق الأوسط

د
أحمدي نجاد


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في رسالة وجهها إلى الرئيس حسن روحاني، إن التطورات حول العالم تشير إلى أنه تم التخطيط لوقوع حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط والخليج.

وقال في الرسالة: "يستدل من كل التطورات والمواقف والأخبار التي تنشر في مختلف وسائل الإعلام حول العالم أنه تم التخطيط لوقوع حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط والخليج".

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وأضاف: "يتعين على جميع المسؤولين منع اندلاع الحرب باتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة، وأتوقع منكم، بصفتكم رئيس إيران ، بذل كل جهد ممكن في هذا الاتجاه، لمنع اندلاع الحرب".


وختم أحمدي نجاد رسالته مؤكدا أنه "مما لا شك فيه أن دول المنطقة ستكون ممتنة للمسؤولين الذين بذكائهم وشعورهم بالمسؤولية سيمنعون الضرر المادي والروحي الذي يمكن أن يحصل بسبب الحروب".


المصدر : روسيا اليوم

 

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