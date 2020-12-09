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الأربعاء، 09-12-2020 11:51 م

نجل الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يخضع للتحقيق

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الوكيل الاخباري - قال هانتر بايدن، نجل الرئيس المنتخب جو بايدن، في بيان، إنه علم أمس من مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير، أن شؤونه الضريبية قيد التحقيق.

وأضاف هانتر بايدن: "إنني آخذ هذا الأمر على محمل الجد، لكنني على ثقة من أن المراجعة المهنية والموضوعية لهذه الأمور ستثبت أنني تعاملت مع أموري بشكل قانوني ومناسب، بما في ذلك الاستفادة من مستشاري الضرائب المحترفين".


وأصدر فريق بايدن الانتقالي أيضًا بيانًا: "الرئيس المنتخب بايدن فخور جدًا بابنه، الذي حارب تحديات صعبة، بما في ذلك الهجمات الشخصية الشرسة في الأشهر الأخيرة، ليخرج أقوى".

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المصدر - CNN 


 




 

 


 

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