الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

الضمان: لا يوجد موعد محدد لوقف استقبال طلبات الحصول على السلف

الملك: نؤكد على احترام وسيادة الأراضي الأوكرانية والحفاظ على سلامة المدنيين

إلغاء نظام التناوب في 62 مدرسة حكومية في جرش

مدير عام الضمان: نسعى للوصول لصفر من حوادث العمل

هام حول آلية تأجيل الأقساط لشهر نيسان

جامعات تعلن تعليق دوامها

مواطنون يطالبون بشمول تأجيل أقساط شركات التمويل اسْوة بالبنوك

الملك في برلين اليوم ويلتقي الرئيس الألماني

الخرابشة: تعرفة الكهرباء الجديدة تخفض تعرفة القطاع التجاري 13%

تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية

الثلاثاء، 15-03-2022 12:34 م

نجل رئيس تركمانستان يخلف والده في منصبه

87-1


الوكيل الإخباري-فاز سيردار بيردي محمدوف نجل رئيس تركمانستان بانتخابات الرئاسة، الثلاثاء، ليخلف والده في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في تركمانستان فوز سيردار، بعد تأخير في فرز الأصوات.

اضافة اعلان


وكان سيردار، نجل الزعيم قربان قولي بيردي محمدوف، المرشح الأوفر حظا في هذه الانتخابات.

 

 

وحصل سيردار وفق لجنة الانتخابات المركزية على نسبة 72.97 بالمئة من الأصوات، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".


وسادت حالة ترقب لنتيجة الانتخابات التي عقدت السبت الماضي، وذلك بعد إعلان السلطات يوم الأحد أنها بحاجة لمزيد من الوقت لفرز الأصوات.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
العراق-مقتل-ضابط-وإصابة-عنصر-أمن-بهجوم-مسلح-في-كركوك-1623566239222_large

العراق.. مقتل شرطي عراقي إثر هجوم في كركوك

3947815_0

السودان.. وفاة ثلاثة نازحين في انهيار حفرة وسط دارفور

6217b42d4c59b768617c1f3f

فرض حظر تجول في كييف لمدة 36 ساعة اعتبارا من مساء اليوم

2AIFLs4W4cjEwHKLNK0C1D3o6NQqetDfMazQWHgE

الطاقة الذرية: إعادة التيار الكهربائي مجددا لمحطة تشيرنوبل النووية

7c2f348a-f380-4d4e-9f64-2339b0a26bef_16x9_1200x676

أوكرانيا: مقتل 13 ألف و500 جندي روسي منذ بدء الهجوم

8

ما حقيقة فيديو اعتقال الرئيس الاوكراني من قبل روسيا ؟

أخبار متعلقة
w

مسؤول تركي: المعلومات الكاذبة في طليعة أدوات الحروب حاليا

336017Image1

تركمانستان: بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية المبكرة

320223195547564998417

روسيا: مستمرون في العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها

wwww

وزارة الدفاع الروسية تصدر أوامر للقوات بشن هجوم على جميع الاتجاهات

thumbs_b_c_906e406ec6f3289827bab6d46135f511

إعادة انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائري

thumbs_b_c_7acb83fd6c4768f8dd770a2691cef900

تونس: فوز قائمة نور الدين الطبوبي بانتخابات اتحاد الشغل