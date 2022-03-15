نجل رئيس تركمانستان يخلف والده في منصبه

الوكيل الإخباري-فاز سيردار بيردي محمدوف نجل رئيس تركمانستان بانتخابات الرئاسة، الثلاثاء، ليخلف والده في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.



وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في تركمانستان فوز سيردار، بعد تأخير في فرز الأصوات.

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وكان سيردار، نجل الزعيم قربان قولي بيردي محمدوف، المرشح الأوفر حظا في هذه الانتخابات.

وحصل سيردار وفق لجنة الانتخابات المركزية على نسبة 72.97 بالمئة من الأصوات، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".



وسادت حالة ترقب لنتيجة الانتخابات التي عقدت السبت الماضي، وذلك بعد إعلان السلطات يوم الأحد أنها بحاجة لمزيد من الوقت لفرز الأصوات.





سكاي نيوز

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