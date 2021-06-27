نشر صورة 'مدوية' تعبر عن حالة القطاع الطبي في لبنان

الوكيل الاخباري - نشرت رئيسة قسم الطوارئ في الجامعة الأميركيّة في بيروت، إيفلين حتّي، صورة على صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لحفل وداعيّ للأفراد العاملين في قسم الطوارئ.

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وأظهرت الصورة المنشورة وضع القطاع الصحي في لبنان، حيث وضعت أوراق نيابةً عن الأطباء الذين هاجروا مؤخراً وبالونات للعالقين بانتظار التأشيرة "الفيزا".

يذكر أنّ القطاع الطبي اللبناني خسر حوالي ألف طبيب وآلاف الممرضين، وذلك بحسب نقيب الأطباء شرف أبو شرف ونقيبة الممرضات والممرضين السابقة ميرنا أبي عبدالله ضومط، تزامناً مع تدنّي أجور العاملين في هذا القطاع والتحاقه بالانهيار





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