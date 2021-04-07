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الأربعاء، 07-04-2021 11:16 ص

نشر قائمة أغنى أغنياء العالم للعام 2021

دولارات


الوكيل الإخباري - نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أمس الثلاثاء، تصنيفا سنويا لأغنى أغنياء العالم، واللافت أن قائمة أغنى 10 شخصيات ضمت معظمها رجال أعمال من الولايات المتحدة.

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فمن أصل 10 شخصيات، ضمت القائمة 8 رجال أعمال من الولايات المتحدة، ورجل أعمال من فرنسا وآخر من الهند.


وتصدر القائمة رجل الأعمال الأمريكي مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية جيف بيزوس بثروة تقدر بنحو 177 مليار دولار. وقد ارتفعت ثروة بيزوس بشكل ملحوظ مع انتقال العالم للشراء عبر الإنترنت في ظل أزمة كورونا.


وحل في المرتبة الثانية رجل الأعمال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، وقدرت المجلة الأمريكية ثروته بحوالي 151 مليار دولار. وأشارت المجلة إلى أن ترتيب ماسك في قائمة أغنياء العالم قفز من المرتبة 31 إلى المرتبة الثانية.


فيما جاء الملياردير الفرنسي برنارد أرنو وعائلته في المرتبة الثالثة، حيث بلغت ثروته إلى 150 مليار دولار، ومن ثم جاء مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس بثروة تبلغ 124 مليار دولار.


بينما حل مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" في المرتبة الخامسة وبلغت ثروته مستوى 97 مليار دولار.


وفيما يلي قائمة بأغنى 10 شخصيات في العالم:

 


روسيا اليوم 


 




 

 


 

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