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السبت، 07-08-2021 07:38 م

نشطاء ألمان يشكلون سلسلة بشرية للمطالبة بوقف استخراج الفحم

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توضيحية


الوكيل الإخباري - تظاهر نحو 2500 شخص في غرب ألمانيا اليوم السبت من أجل وقف سريع لتعدين الفحم بالمنطقة، حيث يمكن هدم قرية بالجرافات لإفساح المجال أمام المنجم.

وشكل المشاركون في الاحتجاج سلسلة بشرية طولها 4 كيلومترات بين قرية لوتسرات المهددة وقرية كينبرغ القريبة.

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وتقع لوتسرات على بعد بضع مئات من الأمتار من حفرة شاسعة، حيث تستخرج شركة المرافق العملاقة الألمانية "آر دبليو إي" الفحم الحجري لحرقه في محطات الطاقة القريبة.


ومن المزمع أن ينتهي تعدين الفحم في ألمانيا بحلول عام 2038، إلا أن علماء البيئة يرون أنه يحتاج إلى التوقف قبل ذلك التاريخ بعشر سنوات على الأقل إذا أرادت البلاد أن تلعب دورها في تحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

 

وتقع لوتسرات في ولاية شمال الراين وستفاليا، التي كانت من بين أكثر مناطق ألمانيا تضررا من الفيضانات التي وقعت في الأشهر الماضية وأودت بحياة أكثر من 200 شخص وتسببت في خسائر مادية تقدر بمليارات اليورو.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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