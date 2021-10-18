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الإثنين، 18-10-2021 09:15 م

نصر الله: أحداث الطيونة خطيرة ومفصلية

حسن


الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إن "أحداث الطيونة هي أحداث خطيرة ومفصلية وتختلف عن الكثير من الحوادث التي وقعت مؤخرا وتحتاج لتحديد موقف".

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وفي خطاب متلفز، أضاف نصر الله أن "هناك حزب بلبنان يمارس التحريض لتحقيق أهداف ذات صلة بالزعامة وما يعرضه من أدوار على جهات خارجية".


وتابع أن "ما ظهر من تسليح وتدريب وهيكليات يؤكد أن هناك ميليشيا مقاتلة في الطيونة".

 

ولفت إلى أن "كل ما صدر عن حزب القوات اللبنانية من تصريحات ومواقف كان تبنيا كاملا لمجزرة يوم الخميس".


وتابع أنه "منذ خروج رئيس حزب القوات اللبنانية (سمير جعجع) من السجن وهو يبحث عن عدو، والعدو الذي يمكن أن يعمل عليه ويبني بازارا وتجارة عليه مع دول إقليمية كان حزب الله، وهو يحاول إقناع المسيحيين أن هذا هو العدو الذي يريد اجتياح مدنكم وتبديل هويتكم".


وأردف قوله: "جلسات داخلية حصلت قبل أشهر حرّض فيها رئيس حزب القوات اللبنانية الحلفاء القدامى لمواجهة عسكرية مع حزب الله، لأن وفق ما يقول فإن القوات اللبنانية اليوم أقوى مما كانت في زمن بشير الجميل".


وأضاف أن "البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية لإقامة كانتون مسيحي يهيمن هو عليه ولا مكان فيه لأحد آخر".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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