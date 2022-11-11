نصر الله يدعو إلى انتخاب رئيس للبنان في أقرب وقت

الوكيل الاخباري - دعا أمين عام جماعة "حزب الله" حسن نصر الله، الجمعة، إلى انتخاب رئيس للبنان في أقرب وقت، يكون "مطمئنا للمقاومة ومقدما المصلحة الوطنية".



وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، انتهت ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون التي دامت 6 سنوات، مخلفا فراغا رئاسيا وسط فشل البرلمان 5 مرات في انتخاب خلف له، بسبب تجاذبات بين الكتل البرلمانية.



وقال نصر الله، في خطاب متلفز، إن الجماعة تريد رئيسا "مطمئنا للمقاومة، وشجاعا لا يخاف، ويقدّم المصلحة الوطنية على خوفه، ولا يباع ولا يشترى"، بحسب تعبيره.

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