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الخميس، 21-10-2021 03:06 م

نصف مليون فقط من أصل 30 مليون حصلوا على تطعيم كورونا في اليمن

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الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قاسم بُحيبح، إن عدد اليمنيين الذي تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وصل إلى نصف مليون من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 30 مليوناً.

ودعا بحيبح في بيان، نشره في حسابه على تويتر، مواطنيه إلى المسارعة لأخذ اللقاحات، التي قد يصعب الحصول عليها مستقبلاً، نظراً لزيادة الطلب العالمي.

وتسلم اليمن حتى الآن أقل من مليون جرعة لقاح، منها 360 ألفا من أسترازينيكاى في مارس، و151 ألفاً من جونسون آند جونسون في أغسطس.

ودمرت الحرب المستمرة منذ 7 سنوات، بين الحكومة اليمنية من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى، البنية التحتية لقطاع الصحة في بلد يعيش في فقر مدقع ويعتمد 80% من سكانه على المساعدات.

وسجلت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن 9596 إصابة، و1821 وفاة حتى الآن على الرغم من أنه يُعتقد بأن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض.

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المصدر:سكاي نيوز

 

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