نطاق facebook.com للبيع !

الوكيل الاخباري - على خلفية عطل فني هائل أسفر عن تعليق عمل منصات التواصل الاجتماعي لشركة "فيسبوك" بدا نطاق "facebook.com" معروضا للبيع وسط ترجيحات عن تعرض الخدمات لهجوم إلكتروني كبير.



ونشر في موقع "whois.domaintools" مساء اليوم الاثنين إعلان ترويجي يقول إن نطاق "facebook.com" بات معروضا للبيع، الأمر الذي لقي اهتماما بالغا من قبل وسائل الإعلام والمستخدمين.



وأشار مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي إلى أن نطاقه اختفى عمليا وبدا محذوفا من جداول التوجيه العالمية، الأمر الذي يدفع للاعتقاد أن الشركة تعرضت لهجوم إلكتروني خطير قد يكون منفذا من داخلها.

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