الثلاثاء 05-10-2021
الوكيل الاخباري

عودة فيسبوك وواتساب وانستغرام للعمل

دعوة أممية لتسهيل الوصول الآمن للمحتاجين في ميانمار

فيسبوك تخسر نحو 20 مليار دولار وانخفاض قيمتها السوقية

شركة كنتيك تكشف سبب عطل فيسبوك

ورشة تدريبية حول الإسعافات الأولية بالكرك

الزرقاء: ورشة حول المنافع التأمينية للمشتركين بالضمان

افتتاح مقر فرع نقابة الصحفيين بالزرقاء

العدالة النيابية: حملات مسمومة للنيل من مواقف الملك المشرفة والثابتة

نطاق facebook.com للبيع !

زوكربيرج يخسر 7 مليارات دولار في ساعات تعطل فيسبوك

الإثنين، 04-10-2021 11:49 م

نطاق facebook.com للبيع !

5


الوكيل الاخباري - على خلفية عطل فني هائل أسفر عن تعليق عمل منصات التواصل الاجتماعي لشركة "فيسبوك" بدا نطاق "facebook.com" معروضا للبيع وسط ترجيحات عن تعرض الخدمات لهجوم إلكتروني كبير.

ونشر في موقع "whois.domaintools" مساء اليوم الاثنين إعلان ترويجي يقول إن نطاق "facebook.com" بات معروضا للبيع، الأمر الذي لقي اهتماما بالغا من قبل وسائل الإعلام والمستخدمين.

وأشار مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي إلى أن نطاقه اختفى عمليا وبدا محذوفا من جداول التوجيه العالمية، الأمر الذي يدفع للاعتقاد أن الشركة تعرضت لهجوم إلكتروني خطير قد يكون منفذا من داخلها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image615b790056b6c

عودة فيسبوك وواتساب وانستغرام للعمل

f

دعوة أممية لتسهيل الوصول الآمن للمحتاجين في ميانمار

d

فيسبوك تخسر نحو 20 مليار دولار وانخفاض قيمتها السوقية

f

شركة كنتيك تكشف سبب عطل فيسبوك

8

زوكربيرج يخسر 7 مليارات دولار في ساعات تعطل فيسبوك

1-1416175

فيسبوك : من غير المحتمل أن يكون العطل بفعل هجمات إلكترونية

أخبار متعلقة
1

العراق.. مقتل رجلي شرطة وفقدان اثنين إثر هجوم مسلح

باك

وفاة 4 عسكريين في تفجير بباكستان

614f4bc04c59b771636bb6de

تعطل خدمات بوابة مصر الرقمية

w

العراق: مقتل جندي وإصابة 3 بجروح في هجوم إرهابي

8202119232532797677650

مقتل مغربيين في مالي

1-1462062

داعش يتبنى هجوما أدى لمقتل 10 رجال شرطة بالعراق