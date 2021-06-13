الأحد 13-06-2021
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الأحد، 13-06-2021 09:05 م

نفتالي بينيت رئيس وزراء الاحتلال خلفا لـ ' نتنياهو '

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نفتالي بينيت


الوكيل الإخباري - صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الأحد، لصالح منح الثقة لـ"حكومة التغيير" المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن " حكومة الاحتلال الجديدة التي تستعد لإزاحة نتنياهو تفوز بأغلبية في تصويت بالبرلمان".

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وصوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة يوم الأحد، منهيا بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء.


وسيترأس القومي المتطرف نفتالي بينيت الحكومة الجديدة، التي تضم أحزابا من اليسار واليمين، لما يزيد قليلا عن عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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