نفي إيراني لنبأ مصرع قائد في الحرس الثوري

الوكيل الإخباري - نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، علي ربيعي، علمه باستهداف قيادي في الحرس الثوري في غارة جوية بطائرة مسيرة على الحدود العراقية السورية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لم أتلق أي تقارير حول استهداف قيادي في الحرس الثوري بطائرة مسيرة على الحدود السورية العراقية".

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وفي وقت سابق نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع نفيه ما تردد عن مصرع ، مسلم شهدان، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، خلال غارة بطائرة مسيرة على الحدود العراقية مع سوريا.



وقالت الوكالة الإيرانية في هذا الصدد: "نفى مصدر مطلع شائعات عن غارة جوية على مواقع وعربات ومستشارين إيرانيين على الحدود السورية العراقية ... وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام الصهيوني مقتل قائد إيراني في هذا الهجوم الجوي".



وكانت وسائل إعلام أفادت نقلا عن مصادر عراقية، أن مسلم شهدان لقي حتفه في هجوم بطائرة مسيرة مساء الأحد، وأن ثلاثة من مرافقيه لقوا مصرعهم ايضا.



ورأت وكالة أنباء تسنيم أن مثل هذه التصريحات تأتي على خلفية اغتيال الفيزيائي النووي الإيراني، محسن فخري زادة، "بهدف التأثير على الرأي العام".



وكان فخري زادة تعرض لعملية اغتيال في محافظة طهران في 27 نوفمبر، وأصيب إثرها بجروح خطيرة وتوفي في المستشفى.



وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن العالم زادة كان رئيس منظمة البحث والابتكار بالوزارة، فيما ذكر رئيس مجلس النواب الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن فخري زاده شغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع في البلاد.

المصدر : روسيا اليوم

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