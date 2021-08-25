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الأربعاء، 25-08-2021 07:17 م

نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان: مخزون النفط لا يكفي سوى ليومين

نفط


الوكيل الإخباري - حذرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان من أن مخزون معظم المستشفيات من مادة النفط لا يكفيها سوى ليومين، ومنها ليوم واحد، معلنة "أننا أمام خطر داهم يهدد حياة المرضى مباشرة".

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وقالت النقابة في بيان إن  أزمة النفط تؤثر على عمل المستشفيات بعدما تبلغت النقابة عن نفاده في منشآت طرابلس والزهراني، و"تبقى كميات محدودة جدا لدى الشركات المستوردة الخاصة".


وأضافت: "يظهر أن الدولة عاجزة عن القيام بأي شيء. كان الله بعوننا".


هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي النفط المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان المركزي وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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