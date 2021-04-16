الجمعة 16-04-2021
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الجمعة، 16-04-2021 10:59 ص

نقابة صانعي الخبز في لبنان تكشف عن قرار جديد

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الوكيل الاخباري - كشفت نقابة صانعي الخبز في لبنان عن توجه جديد عقب اجتماع لها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب.

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وبحسب موقع النشرة اللبناني فقد أكد طوني سيف رئيس نقابة صناعة الخبز أن اجتماعا تم بين النقابة وبين حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، مشيرا إلى أن الأخير كان متفهما لأزمات النقابة.

 

وقال: "حصل اجتماع بين نقابة الأفران ورئيس حكومة تصريف الأعمال دياب ولقد كان متفهماً، وأعطى توجيهاته لوزير الاقتصاد راؤول نعمة".


وأكد طوني أنهم يتمنون الوصول إلى حلول وسط، معددا الضغوط على صانعي الخبز حيث قال: "لا سكر مدعوم ولا خمير مدعوم في السوق وهناك مشاكل تصنيعية لأن البترول أصبح غالياً".


وتابع: كما أن سعر النقل بات مرتفعاً على أمل أن ينتهي اليوم موضوع سعر الخبز ونصل إلى اتفاق".


وشدد رئيس نقابة صانعي الخبز أن النقابة بصدد قرار من اثنين، إما أنها ستخفض وزن ربطة الخبز، أو أنها سترفع السعر.


وقال: "قد ينخفض وزن ربطة الخبز او يزداد سعرها واليوم تصدر النتيجة" واعدا بأن "التعديل سيكون مدروسا ًومنطقيا".


يشار إلى أن سعر ربطة الخبز في لبنان كان قد ارتفع للمرة الثانية في غضون شهر في فبراير/ شباط الماضي، بنسبة 25%، فبعد أن كانت ربطة الخبز التي تزن ألف غرام تسعر بـ 1500 ليرة لبنانية، أصبح وزنها اليوم 930 غراماً وتسعر بـ 2500 ليرة. 


وكان وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، قد وصف القرار بالصعب، مشيرا في بيان له أنه "كان لا بد من اتخاذ هذا القرار، كي لا تقفل الأفران أبوابها وتتوقف عن صناعة الخبز". 

 

سبوتنيك

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