نقص الأنسولين في إيران يهدد حياة مرضى السكري

الوكيل الإخباري - قال رئيس مؤسسة الأدوية والأغذية الإيرانية، محمد رضا شانة ساز، إنه سيتم تأمين حاجات مرضى السكري من الأنسولين خلال الأسبوع المقبل.



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وأضاف نائب وزير الصحة إنه سيتم قريباً، توزيع الأنسولين على المرضى، حسب الرقم الوطني.

ويأتي ذلك ، نتيجة نقص الأنسولين في إيران الذي يُهدد حياة مئات الآلاف من مرضى السكري، نتيجة صعوبات استيراده، بسبب العقوبات الأمريكية.



وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني، في ظل مؤشرات على نقص حاد في الأنسولين مؤخراً في البلاد، فيما ذكرت تقارير إعلامية أنه غير متوفر في الصيدليات، بينما يباع بثمانية أضعاف سعره في السوق السوداء.



وقال رئيس لجنة اقتصاد الصحة في غرفة تجارة طهران، محمود نجفي عرب، إنه تم استيراد الأنسولين بمقدار ضعف ونصف حاجة البلاد، لكنه غير متوفر في الأسواق بسبب تهريبه للخارج بأسعار مخفضة، في ظل تدني قيمة العملة الإيرانية.



وتفاعل مغردون على تويتر بشكل واسع مع هاشتاغ "الأنسولين غير موجود" حيث عبروا عن قلقهم إزاء مستقبل الحالة الصحية لمرضى السكري في إيران.\



وكان 120 طبيباً كتبوا رسالة إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الشهر الماضي، حثوه فيها على العمل لتأمين الأنسولين.



وتقول تقارير رسمية إن إيران تضم خمسة ملايين مصاب بالسكري، 600 ألف منهم بحاجة يومية إلى الأنسولين.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت مؤخراً عقوبات على ثمانية عشر مصرفاً إيرانياً، قالت طهران إنها نسفت ما تبقى لها من قنوات للدفع مقابل الأدوية والأغذية، ولم تنجح قنوات مالية فتحتها طهران مع دول أوروبية، بما فيها سويسرا، في تسهيل استيراد الأدوية إلا بشكل محدود.

المصدر : روسيا اليوم

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