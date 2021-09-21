نقل الطالب العراقي المصاب بالهجوم في جامعة بيرم إلى موسكو لتلقي العلاج

الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية العراقية في موسكو، محمد عماد، إن الطالب العراقي الذي أصيب بإطلاق النار في جامعة بيرم الحكومية تم نقله إلى موسكو.

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وأضاف المتحدث أن "السفارة (العراقية) على اتصال بكافة الجهات المختصة بشأن الوضع مع الطالب"، مؤكدا وصوله إلى موسكو.



وأصيب الطالب العراقي أمس الأحد في الهجوم الذي نفذه شاب مسلح بجامعة بيرم في سبيريا.



وقد أوضح الطالب العراقي أنه تعرض إلى إصابة بالرصاص أثناء محاولته حماية إحدى الطالبات أثناء الهجوم المسلح.

المصدر: روسيا اليوم