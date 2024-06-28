نقل سبعة أطفال للمشفى ضربتهم صاعقة برق غرب الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن بيان صادر من مكتب عمدة مقاطعة سيفير، أن سبعة أطفال نقلوا إلى المستشفى جراء صاعقة برق نالت منهم في ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة.



وأوضحت "إن بي سي نيوز"، أن الحادثة وقعت عندما كانت مجموعة من الأطفال في نزهة، وهطلت أمطار غزيرة فيما ضرب البرق الأرض بالقرب منهم.



وذكر مكتب عمدة مقاطعة سيفير في بيان أن "نحو 50 طفلا شعروا بصدمة البرق، مما أدى إلى نقل سبعة منهم إلى المستشفى لأسباب طبية".

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كما أضاف أن اثنين من الأطفال ظهرت عليهما "بعض الأعراض" وتم نقلهما جوا إلى مستشفى الأطفال الأساسي في مدينة ليهي.



يشار إلى أن أيا من الأطفال الذين أرسلوا إلى المستشفى لم يتلق إصابات تهدد حياته. وبحسبما ورد أعيد الأطفال الباقون إلى منازلهم بأمان.

RT