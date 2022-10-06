الخميس 06-10-2022
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يوم تطوعي لزراعة الأشجار في مدينة الحسين للشباب
مديرية دفاع مدني الطفيلة تنظم حملة للتبرع بالدم
تشكيلات أكاديمية وإدارية في اليرموك-أسماء
مصدر أمني ينفي انهيار منزل في الزرقاء
أخبار الشركات
أخبار الشركات
معرض GESCO التعليمي الثاني والعشرون GESCO’s 22nd Educational Fair
السوق المفتوح الموقع #1 في الأردن لبيع أجهزة ألعاب الفيديو وأحدث ألعابها
إطلاق مشروع إعادة تدوير العبوات البلاستيكية والزجاجية
أضخم حدث رقمي في الوطن العربي نحو ربع مليار متابع لملتقى "كلام مدينة" بالبحر الميت في الأردن
كورونا
كورونا
زيادة خطر السكري من النوع الأول لدى الأطفال بسبب كورونا
"كوفيد-19" طويل الأمد.. هذا ما يدركه العلم الآن عن فقدان حاسة الشم