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الأحد، 18-04-2021 02:10 م

نقل وزير الشباب المصري إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

وزير مصر


الوكيل الإخباري - تعرض وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي لحادث سير، وجرى نقله إلى المستشفى وفقا لوسائل إعلام محلية.

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وكشفت مصادر طبية لصحيفة "الوطن"، أن الوزير "أصيب بقطع في فروة الرأس، وأنه يتم خياطة الجرح وسيجري أشعة على المخ للتأكد من سلامته".


كما أوضحت هذه المصادر أن حالة أشرف صبحي الصحية "مستقرة"، وأنه سيجري باقي الفحوصات خلال الساعات المقبلة.


تجدر الإشارة إلى أن وزير الشباب والرياضة المصري تعرض لحادث سير، خلال توجهه لمحافظة البحيرة لتفقد المنشآت الرياضية، حيث انقلبت سيارته على الطريق الصحراوي في مصر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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