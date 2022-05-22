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الأحد، 22-05-2022 12:04 م

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان : "رح تشوفوا الناس عم تموت ببيوتها"

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الوكيل الاخباري- أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، أن "المصارف في البلاد تحجز أموال المستشفيات".

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وحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم ، قال سليمان هارون: "المصارف تحجز أموال المستشفيات، ونحن علينا أن ندفع نقدا، وليس لدينا أي طريقة للوصول إلى أمولنا".

وأضاف هارون: "التحويلات والشيكات المصرفية لم يعد لها أي قيمة، ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج من خلال عدم تسليم المستشفيات أموال نقدية لتسديد فواتيرها".

وأكمل نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة محذرا: "نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزيد عن 50%، ورح تشوفوا الناس عم تموت ببيوتها" بسبب عدم قدرتها على الدخول الى المستشفى.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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