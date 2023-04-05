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الأربعاء، 05-04-2023 02:39 م

نواب إيرانيون يستنكرون افتتاح السفارة الأذربيجانية في إسرائيل

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الوكيل الإخباري- استنكر عدد من النواب الإيرانيين في بيان لهم افتتاح السفارة الأذربيجانية في إسرائيل، وطالبوا وزارة الخارجية بالقيام بالإجراءات الدبلوماسية اللازمة.

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وجاء في بيان موقع من طرف 210 نواب في البرلمان الإيراني، في الجلسة العلنية للمجلس الإسلامي اليوم الأربعاء، إدانة لافتتاح سفارة أذربيجان وتعيين سفير لها في إسرائيل.

وورد في البيان: "إن حكومة جمهورية أذربيجان عملا بالكفر وضد مصالح العالم الإسلامي افتتحت سفارة في وسط الكيان الصهيوني والقدس المحتلة وقدمت سفيرها إلى هذا النظام الزائف".

وأكد النواب "على أن هذا الإجراء من جانب رجال السلطة في جمهورية أذربيجان سيكون له العديد من التداعيات السياسية السلبية ضدهم، وسيعتبرهم مسلمو العالم شركاء للكيان الصهيوني في القتل والجريمة ضد الفلسطينيين المضطهدين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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