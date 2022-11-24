الخميس 24-11-2022
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الخميس، 24-11-2022 03:43 م

نواب لبنان يفشل للمرة السابعة في انتخاب رئيس جديد

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الوكيل الإخباري - فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك للمرة السابعة، بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.اضافة اعلان


وعقدت اليوم الجلسة النيابية السابعة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وتم عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل مجموع النواب في المجلس وعددهم 128 نائباً.

وقال بري إن النائب ميشال معوض حصل على 42 صوتاً مقابل 50 ورقة بيضاء، وستة أصوات لعصام خليفة وورقة ملغاة.

ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى. ( الشرق الاوسط )

 




 

 


 

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