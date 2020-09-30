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الأربعاء، 30-09-2020 11:09 ص

نواف الأحمد الصباح أميرا للكويت

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الوكيل الإخباري - أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمير للكويت، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم قد قال، إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة خلال جلسة خاصة اليوم الأربعاء.

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وأوضح الغانم في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه "التقى الشيخ نواف، بمعية رئيس الوزراء، صباح الخالد الحمد الصباح، حيث تقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة غدا (اليوم)".


 




 

 


 

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