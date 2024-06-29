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السبت، 29-06-2024 01:20 م

نيبال: مقتل 9 أشخاص في انهيارات أرضية بينهم 3 أطفال

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الوكيل الإخباري- لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، بينهم 3 أطفال، بعد أن تسببت أمطار موسمية غزيرة غرب نيبال في انهيارات أرضية.

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وبحسب وكالة "إيه إن آي" للأنباء، قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية المعنية بجهود الإنقاذ في حالات الكوارث ديزان بهاتاراي، إن خمسة أفراد من أسرة واحدة بينهم طفلان كانوا نائمين عندما انجرف منزلهم جراء انهيار أرضي في قرية ماليكا بمنطقة جولمي على بعد نحو 250 كيلومترا غرب كاتماندو.

 

وفي منطقة سيانججا المجاورة، لقيت امرأة وابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات مصرعهما في انهيار أرضي جرف منزلهما، بينما لقي شخصان مصرعهما في انهيار أرضي آخر في منطقة باجلونج المتاخمة لجولمي.

 

ولقي ما لا يقل عن 35 شخصاً مصرعهم في أنحاء نيبال في انهيارات أرضية وفيضانات وصواعق البرق منذ منتصف حزيران الحالي عندما بدأت الأمطار الموسمية السنوية، حيث تستمر الأمطار عادة حتى منتصف أيلول.

 

وتشهد الانهيارات الأرضية والسيول في نيبال، التي تغلب عليها الطبيعة الجبلية، خلال فترة الأمطار الموسمية وتقتل المئات كل عام.

بترا



 




 

 


 

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