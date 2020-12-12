السبت 12-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار حكومي هام بشأن أمر الدفاع 21

توضيح حكومي حول عودة التعليم في المدارس

البدور :تخفيف الحظر وفتح القطاعات اصبح ممكناً

مدير مركز الحسين للسرطان ينشر صورة صادمة لشخص تعافى من كورونا

دعوة الى عودة المدارس والجامعات بالاردن

مطالبة بتأجيل الاقساط المستحقة على القروض

إجراء حكومي جديد للتخفيف على الأردنيين

مقاطع فيديو مثيرة للجدل تنتشر بسرعة البرق في الأردن

التربية تنشر البروتوكول الصحي للامتحان التكميلي

وفيات السبت 12/12/2020

السبت، 12-12-2020 02:53 م

نيجيريا .. مسلحون يقتحمون مدرسة داخلية ويخطفون أطفالها

Unknown-Gunmen-3


الوكيل الاخباري - نفذ مجهولون هجوما مسلحا على مدرسة داخلية شمالي نيجيريا، مساء أمس الجمعة، وقاموا باختطاف عشرات الأطفال.

اضافة اعلان

ووفقا لصحيفة "ذيس داي" النيجيرية، اقتحم مجهولون يركبون دراجات نارية، المدرسة الداخلية التي تقع في مدينة كانكارا بولاية كاتسينا، حوالي الساعة 10:00 مساء أمس الجمعة، وقاموا بإطلاق النار العشوائي.

 

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر في المدرسة: "خطفوا العديد من طلابنا الذين كانوا داخل المدرسة. لا أستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم، لكن كان عددهم كبير".

 

وتابع المصدر :"طلبنا هذا الصباح الطلاب المتبقون المدرسة مغادرة المدرسة.  وأولياء أمورالأطفال المخطوفين موجودون معنا هنا في محاولة لمعرفة مكانهم".


الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ الهجوم بعد 48 ساعة من وصول الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى مسقط رأسه في كاتسينا، لقضاء الأسبوع هناك.


 

 

 

المصدر : سبوتنك

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تدريبات

تدريبات تركية قطرية عسكرية في الدوحة

image1170x530cropped

الأمم المتحدة عن مناخ العراق: بحاجة إلى إجراءات لحماية البيئة

تركيا

تركيا.. مذكرة في البرلمان لتمديد مهام القوات في ليبيا

كابل

أفغانستان .. ضحايا وجرحى بهجمات صاروخية على كابل

gettyimages-950899804-640x640

إدارة ترامب تعتزم تنفيذ ثاني حكم إعدام في اسبوع

Cairo-city-center-Egypt

المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري ينفي تعرض القاهرة لزلزال فجر اليوم

أخبار متعلقة
5fcb62d04c59b711ec379b1a

قراصنة يحتجزون طاقم باخرة قبالة سواحل نيجيريا

لب

لبنان : مواطنينا المخطوفون في نيجيريا بخير

اد

مالك السفينة المختطفة في سواحل نيجيريا يكشف تفاصيل جديدة

م

مصرع طفلين بانفجار لغم في سوريا